مصطفى كامل يوجّه رسالة دعم لشيرين: الأولوية لشفائها الصحي والنفسي

وجّه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب الأزمة الأخيرة التي مرت بها، مؤكّدًا أن الشفاء الصحي والنفسي يمثل الهدف الأهم في المرحلة الحالية.

وقال مصطفى كامل إنه يبعث إلى شيرين خالص الدعاء بالشفاء التام، موضحًا للإعلاميين والصحفيين وكل المهتمين بالفنانة أن صمته خلال الفترة الماضية لم يكن تجاهلًا أو عدم اهتمام، وإنما التزامًا بعهد قطعه مع الأطراف المعنية بعلاجها، وتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن هذا العهد شمل ضرورة إنهاء ما وصفه بـ "حالة الثرثرة الكلامية الفارغة"، والتركيز على التحرك الفعلي من أجل علاج شيرين، مشددًا على أن الهدف الحقيقي هو تعافي شيرين الإنسانة أولًا وأخيرًا.

ودعا مصطفى كامل زملاء المهنة والإعلاميين وكل المهتمين إلى الدعاء لشيرين بالشفاء، مؤكدًا أن من يحبها، سواء كإنسانة أو كفنانة، عليه أن يتمنى لها العافية الكاملة وأن تتحلى بالقوة والإصرار لتجاوز ما مرت به.