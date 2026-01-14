85% زيادة في قيمة واردات مصر من الغاز خلال 10 أشهر

- صادرات الغاز تقفز 950% إلى 57.8 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي

ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعى بنسبة 85% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2025، لتسجل 7.2 مليار دولار، مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها مـن العام السابق، بقيمة ارتفاع 3.3 مليار دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، تراجعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 45.3% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي 2025، لتسجل 165.7 مليون دولار، مقابل 303 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بتراجع 137.3 مليون دولار.

فيما قفزت قيمة صادرات الغاز الطبيعى والمسال خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 950% لتسجل 57.8 مليون دولار، مقابل 5.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2024، بزيادة 52.3 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة واردات الغاز الطبيعى بنسبة 72.9%، لتبلغ 874.3 مليون دولار، مقابل 505.5 مليون دولار، بقيمة زيادة 368.8 مليون دولار.

وأعلنت وزارة البترول، يوم الأحد الماضي، عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة على ساحل البحر المتوسط، عبر السفينة “LNG Endeavour” لصالح شركة توتال إنرجيز الفرنسية، والمتجهة إلى كندا، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

ويأتي هذا ضمن سلسلة شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تصدرها مصر بشكل دوري، وفقًا لاستراتيجية عمل وزارة البترول، والتي تهدف إلى تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وتشهد مصر عادة خلال موسم الشتاء تراجع فى معدلات استهلاك الغاز الطبيعى محليا مقارنة بذروة الصيف.

وكانت صادرات مصر من الغاز المسال قد شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية، وتحولت إلى مستورد للغاز الطبيعي في 2024 بعد أن كانت مصدرًا له، مع تراجع الإنتاج المحلي نتيجة نقص إمدادات حقول الغاز القائمة.

وتشهد مصر مؤخرًا نشاطًا متسارعًا في ملف الغاز الطبيعي، حيث نجحت وزارة البترول خلال العامين الماضيين، في استكمال 29 كشفًا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، إلى جانب حفر 3 آبار جديدة في البحر المتوسط والدلتا، ما أضاف نحو 1.85 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى الاحتياطيات القابلة للاستخراج.

ووفق نشرة الإحصاء، ارتفع إجمالى قيمة الواردات المصرية من منتجات الطاقة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي، بنسبة 28.2% لتسجل 18.03 مليار دولار، مقابل 14.06 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 3.97 مليار دولار.

وقفز إجمالى قيمة واردات البترول الخام خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر2025، بنسبة 156.3% لتسجل 1.233 مليار دولار، مقابل 480.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 752.2 مليون دولار.

فيما تراجعت قيمة واردات المنتجات البترولية بنسبة طفيفة لتسجل 9.08 مليار دولار، مقابل 9.13 مليار دولار، بارتفاع 51.122 مليون دولار، وانخفضت قيمة واردات الفحم بنسبة 14.2% لتسجل 479.04 مليون دولار، مقابل 558.86 مليون دولار بانخفاض 79.82 مليون دولار.

وفيما يخص الصادرات، تراجع إجمالى قيمة الصادرات المصرية من منتجات الطاقة خلال الـ 10 أشهر الأول من عام 2025، بشكل طفيف بنسبة 5.4% لتسجل 4.14 مليار دولار، مقابل 4.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 242.57 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 11.8% لتسجل 892.59 مليون دولار، مقابل 1.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 121.3 مليون دولار، كما تراجعت قيمة صادرات الفحم بنسبة 25.6% لتسجل 14.2 مليون دولار، مقابل 19.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 4.9 مليون دولار.

فيما زادت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة طفيفه لتسجل 3.064 مليار دولار، مقابل 3.043 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 21 مليون دولار.