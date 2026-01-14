جني أرباح عنيف يهبط بالبورصة بعد 3 مستويات تاريخية متتالية

شهدت البورصة المصرية جني أرباح عنيف اليوم الأربعاء، دفعها إلى الانخفاض الحاد، خاصة في منتصف الجلسة، بعد 3 جلسات متتالية من تحقيق مستويات قياسية جديدة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وانخفض المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة منذ بداية جلسة اليوم، ووسع خسائره مع منتصف التعاملات لتصل إلى نحو 2.5%، لينزل أسفل 43 ألف نقطة، قبل أن يقلص خسائره مع نهاية التعاملات ويهبط بنسبة 1.43%، ووصل إلى مستوى 43058.34 نقطة.

وحققت البورصة المصرية أمس الثلاثاء، ثالث مستوى قياسي جديد في 3 جلسات متتالية، منذ بداية الأسبوع الجاري، رغم إنها قلصت من مكاسبها مقارنة بالجلستين السابقتين.

وبدأت البورصة بمكاسب كبيرة، دفعت المؤشر إلى القفز أعلى مستوى 44 الف نقطة، قبل أن تقلص المكاسب مع ختام التعاملات، ويغلق المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 على ارتفاع بنسبة 0.65%، ووصل إلى مستوى 43684.22 نقطة.

وجاء تحقيق هذا المستوى القياسي لليوم الثالث على التوالي، رغم تلون معظم الأسهم في السوق باللون الاحمر، إذ لم يزد عددها عن 30 شركة، من أكثر من ٢٢٥ شركة مدرجة، لكن قاد البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي ، الارتفاع، إذ ارتفع سهمه بنسبة تتجاوز 4.5%، لكنه هبط في جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 2.14%.

وقفزت البورصة المصرية يوم الإثنين محققة رقما قياسيا جديدا في الجلسة الثانية على التوالي، ودفعتها المكاسب الى الصعود أعلى مستوى 43 الف نقطة لأول مرة.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.2%، ووصل إلى مستوى 43404. 3 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد قفز في جلسة الأحد بنسبة 2.5%، ووصل إلى مستوى 42895 نقطة.

وكان محللون قد توقعوا ان تواصل البورصة الصعود إلى مستوى 44 الف نقطة، تقطعها موجات تصحيحية محدودة، لكن المؤشر الرئيسي قطع معظم هذه المسافة.

ويرى إسلام عبدالعاطي، المحللين المالي في شركة بايونيرز، ان المؤشر يرتد من هبوط خيم على التداولات الأسبوع الماضي، متوقعا إن يصل إلى مستوى 45 الف نقطة.