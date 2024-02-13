حركة حماس تدين استهداف إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين

أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الاستهداف الإسرائيلى الجديد للصحفيين والذي أسفر عن إصابة صحفيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين، شمال رفح في جنوب قطاع غزة.

وجاء في البيان الذي نشرته الحركة على تلجرام أنه"في جريمة جديدة متعمدة بحق الصحفيين الفلسطينيين، أقدمت مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني على استهداف مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والصحفي المصور أحمد مطر، أثناء تغطيتهم لمعاناة النازحين الفلسطينيين في شمال مدينة رفح، ما أدى إلى إصابتهم بجروح خطيرة، نتج عنها بتر قدم المراسل إسماعيل".

وتابع "إن هذا الاستهداف الوحشي والغادر للصحفيين هو سلوك إرهابي صهيوني متكرر يهدف إلى ثني الصحفيين عن تغطيتهم لجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث قتل جيش الاحتلال في سياق حرب الإبادة على غزة؛ 126 صحفياً فلسطينياً، وأصاب العشرات منهم".

ودعت حماس "المؤسسات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة، ومحكمة العدل الدولية إلى توثيق هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي لم تتوقف على مدار الساعة، لمحاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم المروّعة بحق شعبنا الفلسطيني والمخالفة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية"، وفقا لنص البيان.