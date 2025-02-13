بري يبلغ أمريكا رفض بقاء إسرائيل في 5 نقاط في جنوب لبنان بعد 18 فبراير

أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المسؤولين الأمريكيين رفض بلاده بقاء إسرائيل في 5 نقاط، في جنوب لبنان، بعد 18 فبراير الحالي.

وقال بري، في حديث مع الإعلاميين مساء اليوم الخميس، "إن الأمريكيين أبلغوني بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في 18 فبراير من القرى التي ما زال يحتلها، لكنه سيبقى في 5 نقاط، وأبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام رفضنا المطلق لذلك".

وأضاف "رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأمريكيين أن يفرضوا الانسحاب، وألا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة".

وتابع بري "إذا بقي الاحتلال، فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فالجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني. أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية".

وأكد بري أن "حزب الله يلتزم بشكل كامل"، مضيفاً "إذا بقي الاحتلال، فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة والعدوان في لبنان، وهذا أمر مرفوض".

وأكد أن "تشييع السيد حسن نصرالله سيتم بهدوء، ولا إطلاق للنار، لافتا إلى أن "الجيش وقوى الأمن سيحفظان الأمن".

يذكر أنه كان أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار. ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.