قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة سبق وخططت لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية لـ6 أشهر مقبلة، مؤكدًا نجاح الحكومة في هذا الصدد وتأمين القدر الكافي والملائم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، أن بعض عادات المجتمع ترتبط بالتوسع في الشراء؛ ما يشكل ضغطا على الموارد، ويؤدي لزيادة الهدر والتكلفة.

وتابع: "سلوك التخوف من زيادة أسعار السلع يجب أن نتغلب عليه، لو بناخد على أد احتياجاتنا اليومية هنقدر نحقق وفرة.. بأكد للمواطنين إننا عندنا احتياطي يأمنّنا 6 شهور على الأقل".

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن معدل التضخم في انخفاض مستمر، مؤكدًا سعي الحكومة لمتابعة جهود تقليل المعدل أكثر.

وأضاف أن المجلس القومي للأجور أقر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، معتبرًا ذلك بمثابة تحرك مبكر يضحد شكاوى البعض بشأن تأخر القطاع الخاص في رفع الرواتب.

وفيما يتعلق بسؤال: "هل ترتفع الأسعار قريبا؟"، أوضح "مدبولي" أن زيادة الأجور والرواتب لا تعني ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع.

وأكد رئيس الوزراء، أن الكثير من الخضروات وبعض السلع شهدت انخفاضا ملحوظا في الأسعار، خلال الفترة الماضية.