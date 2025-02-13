محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء وحدة مرور ميت غمر

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الخميس، برفقة اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أعمال إنشاء وحدة مرور مركز ميت غمر، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن إنشاء وحدة للمرور في مدينة ميت غمر يأتي تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين في تلبية احتياجاتهم، وتيسير الحصول على خدمات فحص وترخيص السيارات، ومختلف الخدمات المرورية التي يحتاجها المواطنون.

وأكد محافظ الدقهلية، أن العمل يجري في إنشاء وحدة مرور ميت غمر حسب الجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مشيرا إلى أنها وحدة مرور نموذجية تلبي احتياجات أهالي مركز ميت غمر ومحيطها.