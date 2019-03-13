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قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، إن طلبيات الآلات الأساسية انخفضت بنسبة 4ر5% في يناير مقارنة بالشهر السابق له، في تراجع للشهر الثالث على التوالي.

وجاء ذلك التراجع أكثر من نسبة 7ر1% توقعها محللون استطلعت آراءهم صحيفة "نيكي بيزنس ديلي" وبعد تراجع بنسبة 3ر0% في ديسمبر.

وانخفضت طلبيات الآلات الأساسية للقطاع الخاص التي تستثني الفئات المتقلبة مثل السفن والمرافق ، إلى 3ر822 مليار ين (4ر7 مليار دولار)، وفقًا لمكتب مجلس الوزراء.

ويعد هذا الإحصاء مؤشرا على مستقبل إنفاق رأس المال.

وانخفض الطلب الخارجي ، وهو مؤشر للصادرات المستقبلية، بنسبة 1ر18% على أساس شهري إلى 7ر827 مليار ين في يناير، وهو ما يأتي بعد انخفاض بنسبة 1ر18% في الشهر السابق له.

وأفادت الحكومة في أواخر فبراير بأن الإنتاج الصناعي للبلاد انخفض بنسبة 7ر3% عن الشهر السابق له في يناير، في تراجع للشهر الثالث على التوالي.