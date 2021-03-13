الأعلى للإعلام ينعي ملك إسماعيل: فقدنا رمزا إعلاميا كبيرا

نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل؛ التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد المجلس، أن مصر فقدت إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي؛ مضيفا أن الفقيدة كان لها العديد من البصمات في التلفزيون المصري.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحلة والأسرة الإعلامية؛ وأن يتقبلها الله مع الصالحين وأن يسكنها فسيح جناته وينزل عليها رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتعد ملك واحدة من الجيل الأول فى التليفزيون المصرى، حيث تركت بصمة واضحة خلال مشوارها الإعلامى، وذلك على مدار أكثر من 30 عاماً، عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التليفزيون، كما يحسب لها أنها كانت من أوائل المذيعات اللاتي نزلن بكاميرات التلفزيون إلى الشارع، لرصد القضايا الاجتماعية.