مناورات مشتركة بين أمريكا واليونان في البحر المتوسط

ذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية اليوم السبت أن الولايات المتحدة واليونان تجريان مناورات عسكرية مشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وجود حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور في البحر المتوسط ​أتاح ​للقوات المسلحة اليونانية الفرصة لإجراء العديد من التدريبات مع نظرائهم الأمريكيين.

وأفاد بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني بأنها خططت، من بين أمور أخرى، لمناورات جوية مع القوات الأمريكية خاصة أنها لن تؤدي التدريبات المشتركة إلى زيادة القدرات القتالية للوحدات المشاركة فحسب بل ستزيد من إمكانية التشغيل البيني بين الحليفين.

وأضاف أن مشاركة القوات المسلحة اليونانية في هذه العملية تثبت الدور المهم الذي تلعبه اليونان والولايات المتحدة في الدفاع والأمن لمنطقة البحر المتوسط ​، لا سيما في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل المحدثة.

وكجزء من هذه التدريبات، تم دمج الفرقاطة البحرية اليونانية "بسارا" مع مجموعة آيزنهاور كاريير سترايك كما ستشارك في التدريبات غواصتان تابعتان للبحرية اليونانية وعدة طائرات مقاتلة.