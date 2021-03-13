وزير الإعلام اليمني: ألغام الحوثيين تشكل تهديدا للملاحة بالبحر الأحمر

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من التهديد الخطير وغير المسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، "إن مليشيا الحوثي الإرهابية عرضت ضمن ما سمته معرض الصناعات العسكرية نماذج من الألغام البحرية المصنعة في إيران، استخدمت في هجمات إرهابية طالت ناقلات نفط وسفن تجارية في البحر الأحمر مؤخرا".

وأضاف الإرياني أن هذه الألغام تؤكد استمرار الحرس الثوري الإيراني في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء لمليشيا الحوثي، واتخاذه الأراضي اليمنية منطلقا لتهديد الملاحة التجارية والتحكم بالممرات الدولية.

وطالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودعم جهود الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها وتأمين كامل الشريط الساحلي في البحر الأحمر ووقف الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الدوليين.