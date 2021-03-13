الكويت تسجل 9 وفيات و1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 208 آلاف و 470 حالة، في حين تم تسجيل 9 حالات وفاة اليوم بسبب الفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1165.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 198 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1365 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعةالماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 192 ألفا و 782 حالة.