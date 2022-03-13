التشيك تعتزم مضاعفة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا

تعتزم التشيك مضاعفة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من قبل القوات الروسية.

وفي تصريحات لمحطة "سي تي" التلفزيونية العامة، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا سيرنوخوفا اليوم الأحد إن حكومة براغ تعتزم تقديم عتاد آخر بقيمة تعادل 29 مليون يورو، مشيرة إلى أنها لا يمكنها أن تدلي بإفادات عن نوعة هذه الأسلحة لأسباب أمنية.

كانت التشيك، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، زودت كييف بقذائف مدفعية وبنادق آلية وذخيرة.

ويدرس الجيش التشيكي مخيمات خيام يسع كل واحد منها لنحو 400 شخص وذلك لإيواء اللاجئين العديدين القادمين من أوكرانيا إلى التشيك.

وكانت التشيك قدمت طلبا رسميا إلى الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في إيواء لاجئي الحرب الأوكرانية، وقالت متحدثة باسم قوات الإطفاء التشيكية، إنه تم طلب الحصول على حاويات سكنية لإيواء 50 ألف شخص مشيرة إلى أن الطلب جاء في إطار آلية الدفاع المدني للاتحاد الأوروبي.

وحسب تقديرات السلطات التشيكية، فقد تجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى التشيك 200 ألف شخص حتى الآن. وتشير الأرقام الحالية إلى أن أكثر من 142 ألف شخص من هؤلاء لديهم تصريح إقامة مؤقت.

يذكر أن نحو نصف اللاجئين القادمين أطفال، كما أن 80% من البالغين نساء.

وكانت الحكومة التشيكية أعلنت أوائل مارس الجاري حالة الطوارئ الوطنية لتحسين تنسيق المساعدات المقدمة للاجئين.