بسمة نبيل: مسلسل تحقيق تحدٍ كبير بالنسبة لي وتأثرت نفسيا بشخصية منى

تشارك الفنانة الشابة بسمة نبيل في مسلسل "تحقيق" الذي يعرض، حصريا، على أحد المنصات الإلكترونية.



المسلسل يعتمد على البطولة الشبابية، حيث يشارك فيه كل من: أحمد مالك، وهدى المفتي، وتارا عماد، ومي الغيطي، وكمال أبورية، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي.



وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول رواية، تستفز خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، وعلى القارئ أن يبدأ التحقيق فيها لمنع وقوع هذه الجرائم.



وتقدم بسمة خلال المسلسل دور أم تدعى "منى" تعاني من الفقر الشديد وتمر بظروف صعبة، ولكي تتخلص منها عليها أن تقتل ابنها.



وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق، قالت بسمة إن ترشيحها للعمل جاء عن طريق المخرج محمد فتحي، موضحة أنها لم تتوقع أن يقع الاختيار عليها لتجسيد هذه الشخصية، فهي مختلفة عنها ولا تشبهها إطلاقا، وهو ما حمسها كثيرا لتقديمها بعد حصرها في أدوار معينة في أعمالها السابقة.



وأضافت أن المسلسل كان بمثابة تحد كبير لها، وهو ما جعلها تشعر بالتوتر؛ لأن الشخصية التي تقدمها صعبة ومليئة بالمشاعر المتناقضة، مشيرة إلى أنها استعانت بمدرب تمثيل، كما جمعها بالمخرج جلسات عمل مكثفة للوقوف على تفاصيلها، لافتة إلى أنها تأثرت نفسيا بها حتى بعد انتهاء التصوير.



وتابعت أن شخصية "منى" متواضعة رغم المعاناة التي تعيشها منذ طفولتها مرورا بمراهقتها وحتى بعد زواجها وإنجابها طفل، فتضطر إلى أن تعمل من أجل الإنفاق عليه، لكنها تأخذ قرارا جريئا يغير مسار حياتها.



وعن الصعوبات التي واجهتها في العمل، قالت إن تحضير الشخصية كان مرهقا إلى جانب أن التصوير كان يستمر لساعات طويلة، كما أنها علمت بحملها في ذلك الوقت، وهو ما جعلها تشعر بالقلق والارتباك أيضا.



واستكملت أن المشاهد التي جمعتها بابنها خلال أحداث المسلسل لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن الطفل عمره لم يتعد سنة، فكان من الصعب السيطرة عليه أثناء التصوير.



وعن الاتجاه الحالي لعرض الأعمال على المنصات الرقمية، أشارت بسمة إلى أن العمل الجيد يفرض نفسه سواء عرض على منصة أو تليفزيون أو سينما، موضحة إلى هذه المنصات انتشرت بشكل كبير مؤخرا بسبب ظهور الوباء العالمي كورونا، وساهمت في توفير سبل مشاهدة للجمهور والترفيه عنهم في ظل الإجراءات الاحترازية الشديدة التي اتخذتها الدولة من غلق السينمات والمسارح للحد من تفشي الفيروس.



وعن مشاريعها الجديدة، قالت إنها تقرأ أكثر من سيناريو حاليا، لكنها لم تستقر على أيا منها حتى الآن، كما تنتظر عرض أحدث أعمالها الروائية القصيرة خلال الفترة المقبلة.



جدير بالذكر أن الفنانة بسمة نبيل قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسي "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة"، كما عرض لها مؤخرا الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة".