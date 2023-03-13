أكد التونسي رفيق كابو مهاجم فريق إنبي، أن المستوى الجيد الذي ظهر به أمام الزمالك كان نتيجة تجهيزه للمباراة قبل نحو أسبوع تقريبًا.

وقال كابو في تصريحات على قناة النهار: "ذهبنا لخوض مباراة الزمالك من أجل تحقيق الثلاث نقاط، وتامر مصطفى منحنا التعليمات قبل المباراة، وهو من طالبنا بالتوغل في دفاعات الزمالك، ونجحنا في استغلال الأخطاء".

وأضاف مهاجم إنبي: "فريقنا من الأندية الكبيرة ولا بد من تواجده في مقدمة الجدول، ونسعى لاستغلال هذا الفوز، وسنذهب لمنافسينا على صراع الهبوط من أجل الفوز فقط".

واستطرد: "أطمح للعب في أندية القمة بالدوري المصري خلال الفترة المقبلة، سواء بالأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة".

واختتم: "المنتخب التونسي يتجاهلني بشكل كبير رغم ما أقدمه مع الأندية التي أشارك معها، وأنا اللاعب الوحيد المنسي في المنتخب ولا أعرف لما السبب؟ وأرفض التواصل مع أي عنصر هناك لانضمامي".