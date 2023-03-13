وول ستريت جورنال: موافقة خليجية إيرانية على قمة في الصين

كشفت تقارير، أن الصين تخطط لاستضافة قمة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع إيران، خلال وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست رحبوا بالعرض الصيني لعقد اجتماع موسع وتخفيف التوتر مع إيران، كما وافقت طهران أيضا على ذلك العرض.

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام على وساطة صينية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بعد 7 سنوات من انقطاعها.

وذكرت الصحيفة أن القمة الخليجية الإيرانية في بكين ستعقد بعد إعادة فتح السفارات في الرياض وطهران، وهي خطوة يفترض أن تستغرق أقل من شهرين ويسبقها اجتماع لوزيري خارجية السعودية وإيران لإبرام الاتفاق.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن عرض الاجتماع الموسع بين إيران وزعماء مجلس التعاون الخليجي لم يُكشف عنه من قبل، ومن المقرر المضي قدما في خطوات انعقاده خلال وقت لاحق من هذا العام.