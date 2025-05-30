خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، لفحص "تنظير القولون"، والذي وصفه مكتبه بأنه "روتيني"، فيما تولى وزير العدل ياريف ليفين مهامه خلال فترة الفحص الطبي.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو أجرى فحص القولون في المركز الطبي "شعاري تسيديك" الذي يقع في مدينة القدس، مشيراً إلى أنه "لم يتم إبلاغ وزراء حكومته بنوع الإجراء الطبي حتى صدر بيان مكتب رئيس الوزراء صباح الجمعة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، وافقت الخميس، على تعيين وزير العدل ياريف ليفين، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، ليكون القائم بأعمال رئيس الوزراء من الساعة السادسة صباحاً حتى انتهاء الإجراء الطبي الجمعة، بحسب موقع الشرق الاخبازي.

كاتس يترأس الكابينت مؤقتاً

كما تولى وزير الدفاع يسرائيل كاتس رئاسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بشكل مؤقت حتى انتهاء الفحص.

ويأتي هذا الفحص بعد أن خضع نتنياهو في ديسمبر من العام الماضي، لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، حيث تولى ليفين حينها أيضاً مهامه كرئيس وزراء بالنيابة خلال فترة العملية.

وخضع نتنياهو (75 عاماً) للعملية بعد أيام قليلة من إجراء فحص في مستشفى بالقدس كشف عن إصابته بعدوى في المسالك البولية ناتجة عن تضخم حميد في البروستاتا.