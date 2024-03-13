سقوط قتيل ومصابين بقصف إسرئيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بسقوط قتيل ومصابين جراء قصف مسيرة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان.



ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "أغار الطيران المسيّر على طريق الحوش جنوب مدينة صور، مستهدفا سيارة سياحية ما أدى الى اشتعالها. وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان".



بدورها، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن "فرق الإسعاف انتشلت جثمان شهـيد من السيارة المستهدفة"، مشيرة إلى إصابة شخص بجروح نتيجة مصادفة مروره بالقرب من السيارة التي استهدفتها الغارة عند مفرق الحوش.



وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.