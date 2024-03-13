 سنكتب التاريخ أمامه.. رئيس سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي بتصريح مثير - بوابة الشروق
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سنكتب التاريخ أمامه.. رئيس سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي بتصريح مثير

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 10:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 10:22 م

تحدى رئيس نادي سيمبا التنزاني خصمه الأهلي، بتصريحات مثيرة بشأن مباراتهما في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس نادي سيمبا التنزاني :" سنكتب تاريخاً جديداً أمام النادي الأهلي بإقصائهم من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم ".

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، عن مواجهة الأهلى لفريق سيمبا التنزاني فى دور ربع النهائى، والتى أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وفريق سيمبا التنزاني، أحد يومي 29 و30 مارس الجاري، في دار السلام بتنزانيا.

فيما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، أحد يومي 5 و6 أبريل المقبل بالقاهرة.


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