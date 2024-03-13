 القوات الروسية تدمر مروحيتين أوكرانيتين ومنصة صواريخ باتريوت أمريكية الصنع - بوابة الشروق
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القوات الروسية تدمر مروحيتين أوكرانيتين ومنصة صواريخ باتريوت أمريكية الصنع

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 4:14 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8"، ومنصة صواريخ "باتريوت" أمريكية الصنع في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيان الوزارة: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية مروحيتين من طراز "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وورشة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة بالاكليا في مقاطعة خاركوف".

وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت منصة صواريخ "باتريوت" أمريكية الصنع المضادة للطائرات في مقاطعة خاركوف، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة.

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 136 طائرة مسيرة أوكرانية، و4 صواريخ من طراز "هيمارس"، و6 صواريخ "جراد"، و3 قنابل من طراز "هامر" فرنسية الصنع.


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