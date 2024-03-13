المركزي الصيني يضخ 3 مليارات يوان في النظام المصرفي

قلص بنك الشعب "المركزي" الصيني كمية السيولة النقدية اليومية التي يضخها في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسي حيث أعلن اليوم الأربعاء ضخ 3 مليارات يوان (422.95 مليون دولار) لآجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% بعد أن ضخ بشكل يومي 10 مليارات يوان (1.41 مليار دولار) عبر هذه الآلية منذ مطلع الأسبوع الماضي تقريبا وحتى أمس.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعا بسيطا جديدا أمام الدولار.

وارتفع اليوان في تعاملات اليوم بمقدار 33 بيب صيني ليسجل 7.0930 يوان للدولار، مقابل 7.0963 يوان أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.