صحة غزة تناشد المؤسسات الدولية سرعة توفير الحليب للأطفال في شمال القطاع

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «آلاف الأطفال يعانون من مضاعفات خطيرة؛ نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاص بهم شمال غزة».

ونوه في تصريحات نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن 27 طفلًا ماتوا؛ نتيجة سوء التغذية، وعدم توفر أي نوع من حليب الأطفال شمال القطاع.

وطالب المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير حليب للأطفال في شمال غزة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31 ألفًا و272 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73 ألفًا و24، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 88 مواطنا، وإصابة 135 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.