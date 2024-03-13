جائزة بولار الموسيقية تذهب للأمريكي نايل رودجرز والملحن الفنلندي إيسا بيكا سالونين

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ذهبت جائزة بولار الموسيقية لهذا العام إلى الموسيقي الأمريكي نايل رودجرز وقائد الأوركسترا والملحن الفنلندي إيسا بيكا سالونن، حسبما كشف إعلان على موقع الجائزة يوم الثلاثاء.

وأوضحت ماري ليدين ، المديرة الإدارية لجائزة الموسيقى ، أن القرار جاء لصالح الموسيقي والمنتج رودجرز لأغانيه الخالدة وتأثيره على ثقافة البوب.

وفيما يتعلق بجائزة الملحن والقائد سالونين، أشادت ليدين بـ"فضوله الفني وإبداعه ونهجه التطلعي للموسيقى الكلاسيكية".

وتُمنح الجائزة بحضور أفراد من العائلة المالكة السويدية وتعتبر بشكل غير رسمي جائزة نوبل للموسيقى.

ومنذ نسختها الأولى في عام 1992، منحت جائزة موسيقى بولار لموسيقيين من بينهم بول مكارتني وبيورك وميتاليكا وآن صوفي موتر.

وتبلغ قيمة الجائزة مليون كرونة سويدية (97 ألفا و700 دولار). ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 21 أيار/مايو في ستوكهولم.