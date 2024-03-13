تكريم قيادات تنفيذية ساهمت في إنجاح الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، عددًا من القيادات التنفيذية الذين شاركوا وساهموا في إنجاح الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأكد المحافظ، في كلمته خلال حفل التكريم الذي أقيم على هامش جلسة المتابعة الأسبوعية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، أنه حرص اليوم على تكريم نماذج للقيادات المشاركة في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى أنه جارٍ الإعداد لتنظيم احتفالية لتكريم عدد كبير من مختلف الجهات التي شاركت وساهمت في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وجرى تكريم كل من "محمد حسن، رئيس مدينة طابا، واللواء بدر حسني، مدير مديرية الإسكان، وأحمد فريج، مدير مديرية الثقافة، والمهندس رضا أحمد، مدير مديرية الطرق".