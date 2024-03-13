كوريا الجنوبية تخصص المزيد من الأموال لدعم نظام الرعاية الصحية مع إضراب آلاف الأطباء

خصصت الحكومة الكورية الجنوبية، المزيد من الأموال لدعم نظام الرعاية الصحية في البلاد، الذي تضرر بسبب إضراب آلاف الأطباء المتدربين، وهو ما يبدو أنه سيتفاقم بسبب سعي طلاب الطب إلى طلب إجازات لإظهار دعمهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن نائب وزير الصحة، بارك مينسو، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستقدم على الفور 3ر39 مليار وون (30 مليون دولار) في صورة أعتمادات احتياطية للمراكز الطبية الوطنية والمحلية التي ستمدد ساعات عملها من أجل سد العجز في التغطية الصحية.

وقال بارك إن مستوى رعاية المرضى داخل المستشفيات، وإشغال الأسرة في وحدات العناية المركزة، صار عند مستويات مماثلة لما كانت عليه قبل تنظيم الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع.

وأضاف نائب وزير الصحة أن الحكومة تخصص أجورا إضافية للأطباء والممرضات الذين يقدمون خدمات الرعاية أثناء فترة الاضراب.