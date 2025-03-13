 مقتل 5 أطفال وفقدان 2 إثر انهيار سد في زيمبابوي - بوابة الشروق
الخميس 13 مارس 2025 8:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مقتل 5 أطفال وفقدان 2 إثر انهيار سد في زيمبابوي

د ب أ
نشر في: الخميس 13 مارس 2025 - 7:58 م | آخر تحديث: الخميس 13 مارس 2025 - 7:58 م

قالت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي، اليوم الخميس، إن خمسة أطفال لقوا حتفهم إثر انهيار سد شرقي البلاد، ويبحث رجال الإنقاذ عن شخصين تم الإبلاغ عن فقدانهما.

وتسبب تدفق المياه مع استمرار هطول الأمطار في الأسابيع القليلة الماضية في تصدع جدران السد الذي يقع بمزعة في تشيبينجي، وهو حي ناء شرقي البلاد يوم الأحد الماضي.

وذكرت السلطات في البداية أن طفلة -4 أعوام، كانت تغسل الملابس مع والدتها ورجل - 30 عاما لقوا حتفهم. ونجت والدة الطفلة.

ورغم ذلك، بعد عدم العثور على أطفال في المنطقة انطلقت عملية بحث وإنقاذ أسفرت عن انتشال أربعة جثث إضافية للأطفال الأسبوع الجاري.

وذكرت وكالة إدارة الكورث في البلاد إن البحث عن طفلين آخرين مفقودين (4 و 8 أعوام) ما زال مستمرا.


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