الكرملين: بوتين قد يعلق اليوم على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يعلق اليوم الخميس على مقترح وقف إطلاق النار المحتمل مع أوكرانيا، حال طرح الصحفيون الأمر، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن بوتين سيجيب على أسئلة الصحفيين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا.

وقال بيسكوف، لوكالة "تاس"، ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيعلق على قضايا تتجاوز العلاقات بين مينسك وموسكو، إن كل شيء سيعتمد على ما سيسأله الصحفيون.

وأعرب وفد أوكراني، عن استعداده للموافقة على وقف إطلاق نار شامل فوري لمدة 30 يوما حال فعلت روسيا الشيء نفسه، وذلك خلال المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في مدينة جدة بالسعودية، أمس الأول الثلاثاء.

وأعقب ذلك رفع الإدارة الأمريكية التعليق المؤقت على تسليم الأسلحة إلى كييف ردا على بادرة حسن النية الأوكرانية.

وقال بيسكوف، أمس الأربعاء، إن موسكو لن تعلق علنا على الاقتراح الذي بحثته الولايات المتحدة وأوكرانيا حتى تطلع على جميع التفاصيل.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، بتزويد موسكو بجميع المعلومات المتعلقة بمفاوضات جدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء إن وفدا أمريكيا في طريقه إلى موسكو.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت لاحق، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزور روسيا خلال أيام قليلة.

كما أعرب ترامب، عن رغبته في التحدث مع بوتين هاتفيا قريبا، وعلى الأرجح هذا الأسبوع.