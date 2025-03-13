قاضٍ فيدرالي يشكك في ربط الفصل الوظيفي بالأداء داخل الإدارة الأمريكية

أبدى قاض فيدرالي تشككه مرارا، اليوم الأربعاء، في أن عمليات الفصل الجماعي التي نفذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق موظفين فيدراليين تحت الاختبار كانت بسبب عدم قدرتهم على أداء وظائفهم، مشيرا إلى أن عمليات الفصل تبدو وكأنها جزء من هدف أكبر.

وأدلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بريدار بهذه التعليقات خلال جلسة استماع تسعى فيها حوالي 20 ولاية إلى استصدار أمر تقييدي مؤقت لمنع حدوث المزيد من عمليات فصل الموظفين الفيدراليين تحت الاختبار وإعادة من تم فصلهم بالفعل.

وتقول هذه الولايات إن إدارة ترامب فاجأتها بتجاهلها القوانين الخاصة بتسريح الموظفين على نطاق واسع، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على ميزانيات تلك الولايات.

وتشير الدعوى القضائية إلى أنه تم فصل ما لا يقل عن 24 ألف موظف تحت الاختبار منذ تولي ترامب منصبه.