إيران: لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إلا من موقع متكافئ

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، مواصلة المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية.

وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إنه "إذا تفاوضت إيران تحت الضغوط القصوى، فستكون قد تفاوضت من موقع ضعف ولن تحقق أي مكاسب"، مشددًا على ضرورة إثبات أن "سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة مع إيران، ويمكنها التفاوض من موقع متكافئ"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "صبرنا ليس سلبيًا ونقرّ بالمبادرة"، مؤكدًا أن لدى بلاده استراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة.

وأكد عراقجي أن "طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك مقترح لحل القضايا العالقة"، داعيًا واشنطن إلى رفع العقوبات.

وأكد عراقجي: "التفاوض غير المباشر ممكن، والأهم هو توفر الإرادة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق عادل في ظروف متكافئة"، مضيفًا: "لن ندخل في مفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ، دون ضغوط وتهديدات".

وصرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن أي محاولة لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي غير عادل مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون مصيرها الفشل، على حد قوله.

ونقلت وكالة "فارس" عن إيرواني قوله: "إيران لن تتفاوض تحت الضغط. إيران لن ترضخ للتهديدات، ولن تقبل أي إملاءات مهما كان نوعها".

وأضاف إيرواني: "أي محاولة لفرض اتفاق غير عادل على إيران بشأن الاتفاق النووي محكوم عليها بالفشل. يجب أن تقوم الدبلوماسية على الاحترام المتبادل، لا على الابتزاز".

كان المرشد الإيراني علي خامنئي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها منع بلاده من صنع سلاح نووي إذا أرادت ذلك، وأن طهران لا تسعى للحرب، ولكن إذا ارتكبت واشنطن وعملاؤها أي خطأ، فسيكون رد إيران حاسمًا وحتميًا، والمتضرر الأكبر سيكون أمريكا.