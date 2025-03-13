رئيس وزراء باكستان يلتقي ناجين من عملية اختطاف قطار دامية

أشاد رئيس وزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الخميس، بالقوات المسلحة في البلاد لنجاحها في إنقاذ 339 راكبا بعد عملية اختطاف دامية لقطار نفذها متمردون في جنوب غرب البلاد. وأسفر الهجوم عن قتل المهاجمين إجمالي 25 شخصا.

وشملت حصيلة القتلى 21 مدنيا كانوا محتجزين كرهائن وأربعة جنود، تم قتل أحدهم خلال عملية الإنقاذ التي نفذها الجيش. ولم تكشف السلطات عن أي أرقام لعدد المصابين. وقال مسؤولون إنه تم قتل جميع المتمردين.

وقال شريف في تصريحات متلفزة في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان حيث التقى أيضا مع ناجين من الهجوم على القطار إن "إلإرهابيين الذين هاجموا القطار لم يظهروا أي اعتبار لقدسية شهر رمضان".

وقال الجيش في بيان صدر خلال الليل إن لديه " معلومات استخباراتية مؤكدة" تفيد أن الهجوم" تم تدبيره وقيادته من جانب زعماء إرهابيين يعملون من أفغانستان، كانوا على تواصل مباشر مع الإرهابيين أثناء الهجوم".

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية، التي تخوض تمردا مسلحا منذ سنوات، مسؤوليتها عن الهجوم على القطار الذي كان يقل 450 شخصا من بينهم أفراد من الجيش.

ويعد إقليم بلوشستان، الغني بالنفط والمعادن، أكبر أقاليم باكستان من حيث المساحة وأقلها كثافة سكانية، وهو موطن للأقلية العرقية البلوشية، التي تقول إنها تتعرض للتمييز والاستغلال من قبل الحكومة المركزية.