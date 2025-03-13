 بعد استهدافه موقعا لحركة الجهاد في دمشق.. جيش الاحتلال: لن نسمح للمنظمات الإرهابية بالعمل ضد إسرائيل - بوابة الشروق
الخميس 13 مارس 2025 3:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بعد استهدافه موقعا لحركة الجهاد في دمشق.. جيش الاحتلال: لن نسمح للمنظمات الإرهابية بالعمل ضد إسرائيل

وكالات
نشر في: الخميس 13 مارس 2025 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 13 مارس 2025 - 3:27 م

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بيانا حول الضربة التي استهدف فيها موقعا لحركة "الجهاد الإسلامي" في دمشق.

وقال الجيش: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل على مقر قيادة تابع لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني في منطقة دمشق والذي استخدم لتخطيط وإدارة أنشطة للتنظيم"ـ حسب قناة سكاي نيوز عربيه.

وتابع: "الجيش الإسرائيلي لن يسمح للمنظمات الإرهابية التموضع داخل سوريا والعمل ضد دولة إسرائيل وسيعمل بقوة ضد كل محاولة تموضع من هذا النوع"

واضاف البيان: "سيواصل الجيش استهداف المنظمات الفلسطينية في كل مكان يتطلب ذلك وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل".

وكشفت القناة 12 الاسرائيلية: "تزامن الهجوم في دمشق مع الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي، والذي حضره أيضا الرئيس أحمد الشرع، مع العلم أنه تواجد بالقرب من المنطقة التي تعرضت للهجوم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك