قطر تساهم بدعم قطاع الكهرباء في سوريا عبر توفير مليوني متر مكعب غاز يوميا

قال وزير الكهرباء السوري المهندس عمر شقروق، إن «دولة قطر ستساهم بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً».

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، أن «هذه المساهمة ستؤدي إلى توليد 400 ميجاوات إضافية من الكهرباء».

وأشار إلى أنها «ستؤدي كذلك إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يومياً، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في البلاد».

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف، عن مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة.

وأوضح أن «المبادرة تستهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءاً من 400 ميجاوات، ورفعها تدريجيًا، مقدمة من صندوق قطر للتنمية».



