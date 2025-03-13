ميركل تنفي التستر على معلومات استخباراتية حول نشأة فيروس كورونا في مختبر صيني

في ضوء تقارير تحدثت عن وجود معلومات استخباراتية عن احتمال نشأة فيروس كورونا في مختبر صيني، رفضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الاتهامات التي تزعم تسترها على هذه المعلومات خلال فترة ولايتها.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل"، قالت متحدثة باسم السياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي: "المستشارة السابقة الدكتورة ميركل ترفض بشكل قاطع الاتهام الوارد في سؤالكم".

وكانت الصحيفة، طلبت تعليقًا من مكتب ميركل بشأن مزاعم تفيد بأن ديوان المستشارية الألمانية أخفى معلومات ذات صلة بهذا الموضوع عن الرأي العام.

وبحسب صحيفتي "زود دويتشه تسايتونج" و"دي تسايت" الألمانيتين، فإنه يُعْتَقَد أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي" توصل في عام 2020 بناء على معلومات خاصة به إلى تقييم مفاده بأن الفيروس ربما نشأ في مختبر بمدينة ووهان الصينية. وأضافت الصحيفتان، أنه تم إبلاغ ديوان المستشارية بذلك في عهد ميركل، لكن تقرر حينها إبقاء هذه التقييمات سرية. نشرت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونج" السويسرية، تقريرًا مماثلًا حول هذا الموضوع.

وفي رده على صحيفة "تاجس شبيجل"، قال مكتب ميركل: "للحصول على إجابة على أسئلتكم الخاصة بهذا الموضوع، يمكنكم التوجه إلى ديوان المستشارية، نظرًا لأن الوثائق الرسمية المتعلقة بفترة ولاية المستشارة السابقة محفوظة في ديوان المستشارية وليس في مكتبها الشخصي".

وكانت الحكومة الألمانية، أعلنت أمس الأربعاء، أنها أحيطت علماً بالتقارير الإعلامية، لكنها أكدت أنها لا تستطيع التعليق على المعلومات الاستخباراتية أو أنشطة الأجهزة الأمنية.

وأضافت أن اللجان البرلمانية المختصة، التي تعقد جلساتها بشكل سري، يتم إطلاعها على مثل هذه القضايا.