«الصحفيين» يوافق على مقترح صرف بدل «شهرة» للعاملين بالأقسام المجهولة

وافق مجلس نقابة الصحفيين خلال إجتماعه أمس الاثنين، برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، على مقترح الأخير بشأن صرف بدل شهرة للعاملين بالأقسام المجهولة بالصحف.

كان ضياء رشوان قد وعد بالعمل على صرف بدل شهرة للعاملين بالأقسام المجهولة، منوها قبيل اجتماع المجلس أمس بأنه سيقترح على أعضاء مجلس النقابة تنفيذ ذلك، وفقا للمتاح من موارد النقابة.

وفي هذا السياق قال رشوان إن كل من يرغب في التسجيل، عليه أن يرسل اسمه بموجب خطاب من مؤسسته بطبيعة عمله.

يشار إلى أن الاقسام المجهولة يقصد بها الزملاء الصحفيين الذين يعملون بالمكتبة والأرشيف والمعلومات والتصحيح والإخراج الفني.