صلاح: الجماهير كانت فخورة بنا رغم خسارة نهائي أمم إفريقيا

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي عن إخفاق المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم «قطر2022» وخسارة لقب كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي أقُيمت في الكاميرون.

وأكد صلاح في حواره مع شبكة «ESPN» البرازيلية على أن الجميع قدم كل ما لديه من أجل تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لكن المنتخب خسر في النهائي بركلات الترجيح.

وأوضح:" الجماهير كانت فخوره بنا خلال المشاركة في أمم إفريقيا لأننا قاتلنا بقوة من أجل التأهل للمباراة النهائية، وفشلنا في التأهل لكأس العالم لأننا خسرنا المباراة الثانية بركلات الترجيح".

وأتم:" حاليا أنا أتواجد في ليفربول ولهذا تركيزي حاليا مع الفريق من أجل الفوز بالبطولات التي نتنافس عليها هذا الموسم".

وخسر المنتخب لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح 4/2 بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، كما خسر أيضا بطاقة التأهل لكأس العالم بعد الخسارة أيضا أمام ذات المنتخب بركلات الترجيح 3/1 بعد أن انتهى مجموع المباراتين الذهاب والإياب بالدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.