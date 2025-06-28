مظاهرة في ستوكهولم تندد بمجازر إسرائيل وتطالب بوقف إبادة غزة: إسرائيل القاتلة اخرجي من فلسطين

- أستاذ تاريخ الأديان في جامعة أوبسالا، البروفيسور ماتّياس غارديل المشارك بالمظاهرة: نرى كيف تستخدم إسرائيل المساعدات الإنسانية كطُعم لقتل الناس

- نطالب بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة

- مرتكبو الجرائم في فلسطين يجب أن يُحاكموا في لاهاي

تظاهر المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، للتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار.

وتجمّع المتظاهرون في منطقة أودينبلان قبل أن يتوجهوا في مسيرة نحو البرلمان السويدي.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل: "إسرائيل القاتلة، اخرجي من فلسطين" و"إسرائيل القاتلة، اخرجي من غزة"، و"وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، مطالبين بوقف ما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة.

وخلال المظاهرة، اتهم أستاذ تاريخ الأديان في جامعة أوبسالا، البروفيسور ماتّياس غارديل، في حديث لمراسل الأناضول، الحكومة السويدية بـ"السكوت على الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

وشدد غارديل على ضرورة تحرك الحكومة السويدية ضد الإبادة بغزة.

وقال: "نرى كيف تُجبر الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الفلسطينيين على دخول معسكرات الموت، أي معسكرات الاعتقال. ونرى كيف تستخدم إسرائيل المساعدات الإنسانية كطُعم لقتل الناس".

وأضاف: "نطالب بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة، ووقف أي تعاون معها. ونؤكد من هنا أن مرتكبي الجرائم في فلسطين يجب أن يُحاكموا في لاهاي".

وحتى الأربعاء، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية الإسرائيلية" قرب مراكز التوزيع منذ 27 مايو الماضي، بلغ نحو 549 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و66 مصابا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.



