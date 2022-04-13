النمسا تسجل 8651 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة

سجلت النمسا 8651 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 44 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و4 آلاف و69 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفا و286 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و218 ألفا و285 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.