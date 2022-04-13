توزيع 24 ألف كرتونة مواد غذائية لحياة كريمة بكفر الشيخ لـ 24 ألف أسرة أولى بالرعاية

قال اللواء جمال نورالدجين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توزيع 24 ألف كلارتونة مواد غذائية على 24 ألف أسرة أوبلى بالرعاية بـ 10مراكز بمحافظة كفر الشيخ، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن الكراتين التسي وفرتها مؤسسة حياة كريمة، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهةرية لأهالينا بالمحافظة، من الأسر الأولى بالرعاية.

وجاب منسقو حياة كريمة قرى ومراكز المحافظة" اسلام جبر، لتوزيع الكراتينم الغذائية ، تحت شعار شهر رمضان بيجمعنا كلنا على حب عمل الخير،وقافلة وصل الخير لسه مكملة في كفر الشيخ ، وتم توزيع اليوم الثلاثاء ،النهارده 1000 كرتونه من المواد الغذائية على أهالينا في 10 مراكز وهم: كفرالشيخ - دسوق - مطوبس - فوه - بيلا - الحامول - الرياض - قلين -سيدى سالم - بلطيم. من بين 24 ألف صندوق تم توزيعهم في المحافظة من بداية الشهر الكريم،حياة كريمة.. الخير واصل لناسه ومستحقيه.

وقد انطلقت المبادرة تحت شعار «حياة كريمة ايد بتبني وأيد بتساعد»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم التوزيع بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي بإشراف إسلام جبر، منسق عام حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، ومنسقي حياة كريمة " هيام الطباخ ، واسلام طه، وماهيتاب مجدي، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عقب تنقيح كشوف الأسر، ورصد الأسر الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصري وتوفير احتياجاته، وخفض الأسعار ، ولا يكون الاهتمام قاصراً على إقامة مشروعات خدمية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ ،أن كرتونة المواد الغذائية تتكون من مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول وبلح وياميش رمضان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأكد نور الدين، أن الدولة المصرية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتلعب مبادرة حياة كريمة دورا مهما في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 وستعمل المبادرة على تقديم خدمات بنية تحتية ومادية وثقافية واجتماعية لقطاع كبير من المواطنين، خاصة مواطني القرى والأقاليم.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن الكراتين هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رمضان، مشيراً إلى أن المحافظة تابعت توزيع الكراتين بجميع مراكز المحافظة، وذلك عن طريق مؤسسة «حياة كريمة»، والمتطوعين.