أدان البرلمان العربي بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين والقدس، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين، وكذلك المواجهات الدامية مع المستوطنين واستخدامهم للقوة المفرطة، وذلك في انتهاك صارخ لحرمات شهر رمضان المبارك.

وحذر البرلمان العربي - في بيان اليوم الأربعاء - من خطورة ما أعلنته جماعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتقديم القرابين وممارسة طقوس دينية في إطار الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وأكد البرلمان العربي أن توسيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماتها للمسجد الأقصى في شهر رمضان الكريم هو استفزاز لمشاعر العالم العربي والإسلامي وليس الشعب الفلسطيني فحسب، فضلا عن أن هذه الخطوات ستساهم في تأجيج الصراع والوصول به إلى ذروته وإفشال كافة الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها وخصوصا أن هذا التصعيد ينذر بإشعال فتيل حرب دينية لا يسلم منها أحد وستطال الجميع.. مؤكدا أن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب أن تتجاوزه إسرائيل ولا تختبر رد الفعل الفلسطيني والإسلامي حياله.

كما دعا المجتمع الدولي للعمل بشكل عاجل على وقف هذه المخططات التي ستلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة لطرف على حساب الأخر.