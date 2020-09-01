ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالفلبين إلى 58 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن المنخفض الاستوائي "ميجي"، الذي ضرب وسط وجنوب الفلبين إلى 58 شخصا.

وأوضحت السلطات الفلبينية - حسبما ذكرت شبكة (أيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم /الأربعاء/ - أن العاصفة تسببت في تشريد أكثر من 213 ألف أسرة أو ما يقرب من 581 ألف شخص، وتم نقلهم إلى 348 مركز إجلاء.

يشار إلى أنه تم تعليق المدارس والعمل أمس في وسط مدينة (سيبو) وأعلن العمدة مايكل راما، حالة "الكارثة" للسماح بالإفراج السريع عن أموال الطوارئ.

ويضرب الفلبين ، كل عام ، ما لا يقل عن 20 عاصفة وإعصارا، معظمها خلال موسم الأمطار الذي يبدأ في شهر يونيو.

