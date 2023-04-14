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6 غيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة أسوان

الشروق
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 11:54 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 11:59 م

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من الغيابات في مباراة أسوان في الدوري الممتاز بسبب الإصابات التي يعاني منها عدد من لاعبي الفريق.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء الجمعة على استاد أسوان في إطار لقاءات الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

ويغيب عن اللقاء:

* عبد الله السعيد .. بسبب إصابته بجزع في الركبة من الدرجة الثانية وتأكد غيابه لقرابة شهرين عن الملاعب.

* أسامة جلال .. بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة وتأكد غيابه لقرابة ٣ أشهر.

* أحمد سامي .. بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وتأكد غيابه قرابة أسبوعين.

* علي جبر .. بسبب معاناته من التواء في مفصل القدم وحاجته لأسبوع إضافي.

*رمضان صبحي .. بسبب معاناته من الإجهاد وحاجته لأسبوع إضافي.

*فخر الدين بن يوسف .. بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة وغيابه لقرابة أسبوعين


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