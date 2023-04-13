لبنان: جلستان تشريعية وحكومية يوم الثلاثاء المقبل

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيدعو إلى جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل للبحث في مختلف البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة.

ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تسعة بنود، أهمها يتعلق ببحث الوضعين المالي والنقدي وانعكاساتهما على مختلف القطاعات، وطلب وزارة الداخلية والبلديات تغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2023.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم، إلى جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

وكان مجلس الوزراء، عقد خمس جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي بغياب عدد من الوزراء، غالبيتهم ينتمي لـ "التيار الوطني الحرّ" الذي يرأسه النائب جبران باسيل؛ لاعتراضهم على انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي من منطلق دستوري وميثاقي.

ولم تعقد أية جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي.