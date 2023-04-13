 شؤون الحرمين: 22 مليون مصلٍ ومصلية في المسجد الحرام خلال الثلثين الأولين من رمضان - بوابة الشروق
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شؤون الحرمين: 22 مليون مصلٍ ومصلية في المسجد الحرام خلال الثلثين الأولين من رمضان

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 9:06 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 9:06 م

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد المصلين في المسجد الحرام بلغ أكثر من 22 مليون مصلٍ ومصلية خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وأكد السديس - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن الرئاسة هيأت المسجد الحرام من خلال خطتها وإستراتيجيتها التشغيلية لتوفير كل ما من شأنه راحة المعتمرين والمصلين والزوار وتسهيل الخدمات كافة لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

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