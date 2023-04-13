مسئول إماراتي: قطاع الفضاء العربي يعيش عصرًا ذهبيًا خلال الفترة الحالية

قال المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء سالم حميد المري، إن قطاع الفضاء العربي يعيش عصرًا ذهبيًا خلال الفترة الحالية، حيث تترقب المنطقة بأكملها إنجازين خلال الأسابيع المقبلة، وهما هبوط المستكشف راشد على سطح القمر، وهي أول مهمة عربية إلى القمر، والإنجاز الثاني هو أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب لرائد الفضاء الإماراتي السلطان النيادي برفقة رائد الفضاء ستيفن بوين.



جاء ذلك خلال تنظيم مركز محمد بن راشد للفضاء، حدث "لقاء من الفضاء"، مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال اتصال مباشر من محطة الفضاء الدولية، حيث استعرض المري أبرز المستجدات الخاصة بالمهام والمشاريع التي يشارك فيها المركز، حسمبا ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس.



وأعرب المري عن فخره بالتقدم الذي أحرزته الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، مؤكدا مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال بالتعاون مع الشركاء.