قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم السبت إن حكومة الاحتلال تعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق في غزة قد ازدادت، وهناك حديث عن صفقة على غرار مقترح ويتكوف، أي وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح من 8 لـ10 الأسرى أحياء،ونصف المحتجزين القتلى.

وتابعت القناة أنه وخلال الستين يومًا الأولى، ستسعى "إسرائيل" إلى التوصل إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب، بحسب وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

وقالت قناة كان الإسرائيلية،إان رئيس الوزراء نتنياهو أدار بالأمس جلسة محدودة بشأن قضية الأسرى والمفاوضات، ومن المتوقع عقد جلسة موسعة أكثر غداً الأحد.

وأضافت القناة، أن الجلسة لا تزال على شكل مشاورات أمنية، بمشاركة كبار المسئولين في منظومة الأمن، وفريق وزاري صغير، يناقش الحرب في غزة وأيضا المحادثات لإطلاق سراح الأسرى.

وتابعت القناة أنه في الوقت نفسه، هناك ضغط كبير جدا يُمارس من الوسطاء على "إسرائيل" وحماس، للوصول إلى وضع من "تقارب في المحادثات"، أو بعبارة أخرى، أن يُرسل وفد إسرائيلي إلى الدوحة أو القاهرة، وتُرسل حماس وفدا إلى نفس المكان، وأن يجلسوا قدر الإمكان بالقرب من بعضهم البعض من أجل تحقيق تقدم واختراق.

وأوضحت قناة "كان" أن "إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لإرسال وفد للمحادثات، لإجراء محادثات متابعة، لكن لديها شرط أن يكون ذلك في الإطار المعتاد، أي وفقا لمقترح ويتكوف، ما يعني عمليا العودة إلى نفس الفجوات القائمة".

حماس حتى الآن، رغم بعض التقديرات المختلفة، لم توافق على المقترح بصيغته المحدثة الثالثة، وربما تظهر مفاجآت أو تحديثات أخرى من جانبها، لكن في الخلاصة، الفجوات لا تزال قائمة، وهناك أيضا ضغط كبير جدا لتجسير هذه الفجوات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية في منشور على منصة "تروث سوشيال" بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "نحن قريبون، أعتقد أننا سنحققه خلال الأسبوع المقبل".