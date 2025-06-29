دورتموند يطلب 70 مليون يورو لبيع جيراسي لميلان

دخل المهاجم الغيني سيرهو جيراسي ضمن قائمة المرشحين لدعم هجوم ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفي، في ظل إعادة بناء كاملة للخط الأمامي تحت قيادة المدرب الجديد ماسيميليانو أليجري.

ويستعد "الروسونيري" لتوديع كل من لوكا يوفيتش (في طريقه إلى كروز أزول المكسيكي)، وتامي أبراهام الذي سيعود إلى روما بعد انتهاء إعارته.

ووفقًا لصحيفة كوريري ديلو سبورت، يرى الجهاز الفني أن جيراسي هو المهاجم المثالي لقيادة هجوم الفريق بجانب المكسيكي سانتياجو خيمينيز الذي انضم في يناير. لكن العقبة الرئيسية هي القيمة المالية الكبيرة التي حددها بوروسيا دورتموند للاستغناء عن اللاعب، والتي تصل إلى 70 مليون يورو.

جيراسي (29 عامًا) انتقل إلى دورتموند في صيف 2024 قادمًا من شتوتجارت مقابل 18 مليون يورو فقط، وقدم موسمًا مذهلًا سجل خلاله 35 هدفًا وصنع 9 في 48 مباراة رسمية، منها 13 هدفًا في 14 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

ميلان كان قريبًا من ضم جيراسي في يناير 2024، عندما كانت قيمة شرطه الجزائي 17 مليون يورو فقط، لكنه تراجع حينها عن إتمام الصفقة، وهو ما يضاعف من شعور الندم في النادي الإيطالي اليوم.