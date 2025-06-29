الأونروا: إدخال الوقود إلى غزة مسألة حياة أو موت

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن إدخال الوقود إلى غزة «مسألة حياة أو موت»، محذرة من توقف الخدمات الأساسية بدون إعادة تزويد فورية.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، الأحد: «منذ بدء الحرب في غزة، لم تتوقف الأونروا عن تزويد غزة بالمياه عبر شاحنات المياه والمياه المعبأة في قوارير».

وأكملت: «لكن منذ أربعة أشهر، تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول الوقود إلى غزة.. الوقود لغزة مسألة حياة أو موت. بدون إعادة تزويد فورية، ستتوقف الخدمات الأساسية - بما في ذلك المستشفيات وتوفير المياه النظيفة – تمامًا، الحصول على المياه حق أساسي من حقوق الإنسان».

منذ بدء الحرب في #غزة، لم تتوقف #الأونروا عن تزويد غزة بالمياه عبر شاحنات المياه والمياه المعبأة في قوارير.



ولكن منذ أربعة أشهر، تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول الوقود إلى غزة.



الوقود لغزة مسألة حياة أو موت. بدون إعادة تزويد فورية، ستتوقف الخدمات الأساسية - بما في ذلك… pic.twitter.com/2rczScV6xj — الأونروا (@UNRWAarabic) June 29, 2025

وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.