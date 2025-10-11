تحديد مباريات رجال وسيدات الأهلي في بطولة إفريقيا لليد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد منظمو بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 46 المقامة بالمغرب مساء اليوم الجمعة، بمدينة الدار البيضاء، الاجتماع الفني، والذي أسفر عن خوض فريق سيدات الأهلي المباراة الافتتاحية للبطولة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد خلال الاجتماع الفني عن قرعة وجدول مباريات البطولة، والتي أسفرت عن تواجد فريق رجال الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية ريد ستار الإيفواري، وشبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي، وميكيلي 70 الإثيوبي، والبوليس الرواندي.

ويقع فريق سيدات الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية اتحاد النواصر المغربي وكالارا ياوندي الكاميروني، ويخوض الفريق المباراة الافتتاحية للبطولة غدًا السبت أمام كالارا ياوندي داخل صالة محمد الخامس، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وفي ذات السياق يلعب فريق رجال الأهلي مباراته الأولى أمام ميكيلي 70 الإثيوبي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، داخل صالة محمد الخامس.