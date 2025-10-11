إصابة عضلية تُبعد فيليكس عن تدريبات منتخب البرتغال قبل مواجهة أيرلندا

غاب النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب نادي النصر السعودي، عن تدريبات منتخب بلاده التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة منتخب أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فإن فيليكس شعر بآلام عضلية مفاجئة خلال المران، ما اضطره إلى مغادرة التدريبات وعدم استكمال الحصة الجماعية مع زملائه، في خطوة أثارت القلق داخل الجهاز الفني بقيادة روبيرتو مارتينيز.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية صباح غدٍ السبت لتحديد حجم الإصابة ومدى قدرته على المشاركة في مواجهة أيرلندا المرتقبة.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات برصيد 6 نقاط كاملة بعد جولتين، ويسعى لمواصلة انتصاراته حين يواجه أيرلندا مساء غدٍ السبت، قبل أن يلاقي منتخب المجر الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة.