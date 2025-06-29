الهجرة الدولية: نزوح 3200 أسرة بولاية غرب كردفان جنوبي السودان

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح 3 آلاف و200 أسرة من قرية القنطور ريفي مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان جنوبي السودان نتيجة اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت المنظمة الدولية في بيان: "نزحت 3200 أسرة من قرية القنطور بمحافظة بابنوسة، بولاية غرب كردفان، بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع"، وفق وكالة الأناضول.

وذكر البيان أن الأسر نزحت إلى مواقع عديدة في أنحاء منطقة العيدية بولاية غرب كردفان، مشيرا أن الوضع لايزال متوترا ومتقلبا للغاية.

وفي بيان منفصل، قالت المنظمة إن 121 أسرة نزحت من قرية لمينا بمحافظة شيكان في ولاية شمال كردفان، الثلاثاء الماضي.

وذكرت أن الأسرة نزحت بسبب تفاقم انعدام الأمن إلى مواقع أخرى داخل محافظة شيكان بشمال كردفان.

وفي الأيام القليلة الماضية، تشهد ولايات كردفان الثلاث "شمال وغرب وجنوب" اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش، الذي وسّع من نطاق انتصاراته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد قوات "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور.